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В Кремле оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

08:20
  • вторник
  • 29 марта 2022

У России есть четкая концепция безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью PBS, что Москва может задействовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

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Вместе с тем кремлевский спикер подчеркнул, что Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине - вне зависимости от исхода проведения военной спецоперации.

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы", - отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что у России нет намерений или планов вторгаться на территорию стран - членов НАТО или наносить по ней удары.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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