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Песков: нет оплаты - нет газа

08:25
  • вторник
  • 29 марта 2022

Благотворительностью Россия заниматься не намерена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок энергоносителей. Так в интервью PBS кремлевский спикер прокомментировал возможный отказ стран ЕС оплачивать российский газ в рублях.

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"Определенно, мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно", - подчеркнул пресс-секретарь, добавив: "нет оплаты - нет газа".

Не Москва является инициатором идеи постепенного отказа Европы от приобретения российского газа, заключил Песков.

Ранее в правительстве Германии заявили, что в настоящее время не поддерживают введение бойкота на поставки российских энергоносителей, поскольку немедленное прекращение имело бы серьезные проблемы для страны.

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