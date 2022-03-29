ООН призывает расследовать случаи пыток военнослужащих на Украине

Исполнители должны быть привлечены к ответственности

Как заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, организация в связи с появившимися в интернете видеозаписями призывает Киев и Москву расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками удерживаемых военнослужащих на Украине.

"Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их обязательствах в рамках международного права и прав человека по гуманному обращению с пленными о недопустимости делать их предметом всеобщего обозрения, о необходимости уважать их достоинство", - цитирует Богнер ТАСС.

Она добавила, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

По словам главы миссии, исполнители должны быть привлечены к ответственности.

Ранее в Сети опубликовали ролики, на которых запечатлено, как, предположительно, украинские радикалы пытают удерживаемых ими российских военнослужащих.

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