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В России могут ограничить безлимитные тарифы связи

08:25
  • вторник
  • 29 марта 2022

Минцифры направило операторам соответствующую рекомендацию

Российские операторы связи получили письмо от Минцифры с рекомендацией исключить неограниченное потребление абонентами трафика сетей связи, передает ТАСС.
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Также в письме речь идет о рекомендации обеспечить равномерную нагрузку на сети в целях обеспечения качества связи.

Как подчеркнули в министерстве, в условиях санкций и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. "Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности", - указали в Минцифры.

Осенью 2021 года МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и "Т2 РТК Холдинг" отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохраняли ее на ранее подключенных тарифах.

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