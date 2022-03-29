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Япония запретила экспорт в Россию предметов роскоши

09:01
  • вторник
  • 29 марта 2022

Ограничения начнут действовать 5 апреля

Министр экономики Японии Коити Хагиуда сообщил о новых санкциях в отношении России из-з ситуации вокруг Украины.

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"Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия", - заявил политик (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в силу запрет вступит 5 апреля.

Всего в список включено более 20 товаров. Это в том числе алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, ноутбуки (с использованием драгоценных металлов), антиквариат.

В 2021 году объем японского экспорта в Россию составил 862,4 миллиарда иен (6,9 миллиарда долларов).

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Коити Хагиуда
Коити Хагиуда
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