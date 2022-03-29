Макрон планирует вновь переговорить с Путиным

Предыдущая телефонная беседа состоялась 22 марта

Как сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр, президент страны Эмманюэль Макрон рассчитывает провести новый разговор с Владимиром Путиным. Произойдет это во вторник.

"Уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России. Франция намерена сохранять открытым этот канал для диалога", - подчеркнула спикер французского внешнеполитического ведомства в эфире канала BFM.

По ее словам, Макрон намерен обсудить с Путиным детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя, в которой хотят участвовать также Греция и Турция.

Предыдущая телефонная беседа французского и российского лидеров состоялась 22 марта.

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