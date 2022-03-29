Cенаторы США предложили отдать российские активы Украине и беженцам

В США разработан соответствующий законопроект

Члены Сената США от Демократической и Республиканской партий Майкл Беннет и Роб Портман разработали законопроект, предусматривающий использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощи беженцам.

Документ, который подготовлен к внесению на рассмотрение Конгресса, предлагает перейти от блокировки активов "российских олигархов" и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в гуманитарной деятельности.

Управлять фондом помощи украинским беженцам и восстановления Украины, по задумке авторов законопроекта, должен Госдепартамент и Агентство США по международному развитию.

Как заявил Беннет, законопроект "заставит Путина и российских олигархов заплатить", перенаправляя их средства напрямую Украине, которой предстоят "многие трудные годы" восстановления, сообщает Axios.

В Евросоюзе ранее договорились сформировать целевой фонд солидарности с Украиной и пригласили своих международных партнеров принять в нем участие. В планах ЕС — проведение международной конференции стран-доноров.

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