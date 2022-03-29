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Опрос показал, как блокировка соцсетей повлияла на россиян

09:06
  • вторник
  • 29 марта 2022

Большинство не заметили последствий

Почти половина (47%) россиян, принявших участие в опросе сервиса "Работа.ру" и сети деловых контактов "Инсайдер", не заметили никакого влияния на свою жизнь блокировки зарубежных социальных сетей. Еще 18% респондентов заявили, что скорее не видят никаких последствий блокировок.
Аудитория российских соцсетей показывает рекордный рост

При этом 20% участников исследования отметили частичное влияние от недоступности некоторых соцсетей, 15% опрошенных считают реальным влияние от закрытия соцсетей для пользователей из России.

В ходе опроса выяснилось, что еще до блокировки некоторых соцсетей в России самой большой популярностью пользовалась "ВКонтакте", которая по-прежнему работает без ограничений. О пользовании этой соцсетью рассказали 66% респондентов.

Instagram и Facebook, которые запрещены и заблокированы в России за экстремистскую деятельность, пользовались 58 и 30% опрошенных. Еще 35% участников исследования часто сидели в "Одноклассниках", 20% — в TikTok, по 6% — в LinkedIn и Twitter, сообщает RT.

21 марта официально вступило в силу решение суда, в соответствии с которым американская компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. Деятельность по реализации принадлежащих компании соцсетей Instagram и Facebook также признана экстремистской и запрещена на территории России.

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