Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ

Минюст подтвердил проведение правовой экспертизы соответствующего законопроекта

Министерство транспорта России разработала новую версию законопроекта "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси", в которой содержится норма об обязанности перевозчиков и агрегаторов предоставить автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности. Эту информацию подтвердила председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова. В Минюсте рассказали, что проводили правовую и антикоррупционную экспертизу документа.

Как пишет РБК, предлагается передавать данные, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Также такси, в случае принятия законопроекта, должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему.

По сведениям РБК, законопроект уже прошел согласование в Минюсте, а также Ространснадзоре, ФНС, министерствах труда, финансов, экономического развития, промышленности и торговли, здравоохранения.

В Минтрансе и других ведомствах не ответили на запрос касательно данного законопроекта.

Ранее появлялись сообщения, что Центробанк начнет запрашивать информацию обо всех переводах между гражданами. Однако председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует собирать такие данные — он сосредоточен на работе с некоторыми банками, в которых выявляется риск применения их платформ для платежей на счета нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"