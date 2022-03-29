"Байденизм": президенту США понадобился переводчик на человеческий

Зараза передается европейским политикам

Американцы пересказывают, что имел в виду Байден, немецкий министр призывает граждан как следует замерзнуть против Путина. Новые политические тренды.

Президент США теперь нуждается в постоянном переводе с байденовского на человеческий, представители администрации наперебой разъясняют, что он хотел сказать.

- Метрополь… Мелитополь.

Да какая разница, что он имел в виду, ему что Метрополь, что Мелитополь, что Альцгеймер, что Паркинсон. Работникам Белого дома несколько дней пришлось убеждать весь мир, что их странноватый начальник, выступая в Польше, не призывал к смене власти в России. В англоязычных газетах пишут, сколько его сын Хантер Байден мог заработать на украинских биолабораториях, где создавали оружие массового поражения. Но с Хантера как с гуся вода. И о наркомании всем известно, и о частом обращении к девушкам с низкой социальной ответственностью. Но вот ведь крепкая семья! Им все божья роса. С любым диагнозом. Да, Байден не был бы лидером демократического мира, если бы по-простому так не закусил пиццей на польской земле. Интернет откликнулся картинками.

Болезнь "Байденизм", видимо, заразна, от старшего брата уверенно передается и другим. В Европе, которая уже в панике от цен на газ, некоторые герои готовы победить Россию неожиданным образом, призывая сограждан отморозить себе что-нибудь назло Путину. Как этот министр одной из германских земель.

- Нам надо перекрыть газовый и нефтяной краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс. 15 градусов! 15 градусов зимой можно пережить в свитере!

А тут и канцлер ФРГ Олаф Шольц отрапортовал американскому руководителю, что от угля уже почти отказываемся, от нефти обещаем, с газом пока заминка. При этом сила растет к каждой минутой. "Мы станем настолько сильными, чтобы никто не посмел напасть на нас", - говорит Олаф Шольц.

Кто хочет на него напасть, не уточняет, но в современном мире все намеки понятны без пояснений.

А пока во французском Каркассоне тракторный пробег против повышения цен на топливо. Того же требовали рыбаки. В знак протеста решив поджечь мост между Испанией и Португалией, чтобы на них хоть как-то обратили внимание.

Источники в интернете утверждают, что газета WSJ призывает читателей не призывать к отставке Байдена, а потерпеть до конца его срока. А то, поясняет издание, руководить Америкой будет Камала Харрис, которая не смогла продемонстрировать даже минимальных знаний или способностей для работы.

Если вы бы хоть однажды услышали, как Харрис поет комические куплеты, поверьте, это бы стало одним их ярчайших переживаний в вашей жизни. И откуда они берут этих недееспособных в таких количествах? Которые что ни скажут, всё у них в действительности не так, как на самом деле.

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