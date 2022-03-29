ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные эвакуировали 148 человек из Херсонской области в Крым

08:32
  • вторник
  • 29 марта 2022

Среди них украинские беженцы, а также иностранцы

Российские военные обеспечили безопасную эвакуацию из Херсонской области в Крым граждан Турции и Украины. 148 человек вывезли с территории соседней страны на автобусах. Среди тех, кто покинул районы проведения специальной военной операции по защите Донбасса - беженцы, а также иностранцы, пожелавшие вернуться на родину. Эвакуация проводится как по заявкам от посольств, так и лично от граждан. Всего на полуостров из Херсона уже доставлены около 600 человек.

- Все нормально, доехали до границы, спасибо большое, сопровождение было хорошее.

- Все было тихо и спокойно. Спасибо большое. Никто нас не трогал, никто не останавливал. Пролетели как пуля – за два с половиной часа до Крыма доехали – это вообще сюрприз, честно говоря. Спасибо на этом!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Беженцы в Крыму
Беженцы в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.