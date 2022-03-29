Российские военные эвакуировали 148 человек из Херсонской области в Крым

Среди них украинские беженцы, а также иностранцы

Российские военные обеспечили безопасную эвакуацию из Херсонской области в Крым граждан Турции и Украины. 148 человек вывезли с территории соседней страны на автобусах. Среди тех, кто покинул районы проведения специальной военной операции по защите Донбасса - беженцы, а также иностранцы, пожелавшие вернуться на родину. Эвакуация проводится как по заявкам от посольств, так и лично от граждан. Всего на полуостров из Херсона уже доставлены около 600 человек.

- Все нормально, доехали до границы, спасибо большое, сопровождение было хорошее. - Все было тихо и спокойно. Спасибо большое. Никто нас не трогал, никто не останавливал. Пролетели как пуля – за два с половиной часа до Крыма доехали – это вообще сюрприз, честно говоря. Спасибо на этом!

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