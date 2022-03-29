Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных

Они проявили настоящее мужество

Министерство обороны рассказало о мужестве наших военнослужащих в ходе специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Лейтенант Вячеслав Водяной сумел вывести свой взвод из окружения без потерь. В ходе выполнения боевой задачи он вступил в бой с превосходящими силами противника. Рискуя собственной жизнью, Вячеслав прикрывал пути отхода бойцов и сумел отразить атаку неприятеля, уничтожил две единицы военной техники и до 10 националистов.

Группа майора Виталия Сипливого обследовала район поражения зенитной батареи и подразделения радиоэлектронной борьбы противника. Обнаружила две ещё действующие радиолокационные станции. В ходе атаки они были уничтожены. Кроме того, при осмотре пункта постоянной дислокации армейской авиации ВСУ, группа Виталия нашла рабочую карту с полной информацией районов базирования вражеских ВВС. В последствии ряд важных объектов неприятеля был уничтожен.

Под командованием полковника Евгения Уса расчёты наших средств ПВО более двух часов отражали массированный огневой удар реактивных систем залпового огня, миномётов и беспилотников противника. Семь из них было уничтожено. Всего с начала специальной операции подразделениями ПВО под руководством Евгения Уса ликвидировали 38 беспилотников врага, в том числе два турецких "Байрактара".

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