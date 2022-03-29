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В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года

08:50
  • вторник
  • 29 марта 2022

В городе проведут массовое тестирование

В Китае объявили самый масштабный за последние два года локдаун и закрыли крупнейший город страны - Шанхай.

Причиной столь радикальных мер стали 50 локальных и 10 ввозных случаев коронавируса, а также ещё 3 с половиной тысячи бессимптомных больных. Как заявили власти, карантин необходим для проведения массового тестирования. Оно пройдёт в два этапа. Сначала проверят жителей восточных и южных районов, затем - западных и северных. В это время горожане должны оставаться дома, необходимые продукты могут заказать онлайн. В Шанхае запрещено движение общественного и личного транспорта. Все компании, предприятия и учебные заведения переведены на удалёнку.

В Шанхае проживают около 26 миллионов человек. По плану массовое тестирование должны завершить к пятому апреля. Заболеваемость ковидом в Китае растет с начала марта. О различных ограничениях объявили уже в десятках городов.

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