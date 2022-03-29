Ограничения касаются так называемого "дела Магнитского"

Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых страна считает связанными с так называемым "делом Магнитского".

Как уточнила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, ограничения касаются 14-ти человек, "ответственных за серьезную коррупцию", и 25-ти "исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с Магнитским".

Счета этих лиц в Австралии будут заморожены, въезд им запрещен.

Впервые "Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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