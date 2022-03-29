Москвичей предупредили о гололедице

Ожидается кратковременный снегопад

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник характер погоды в Москве будет формировать тыловая холодная часть обширного циклона.

"Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный снег, местами мокрый снег, гололедица", - отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Температура воздуха в столице составит ноль - плюс 2, по области - от минус 2 до плюс 3. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

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