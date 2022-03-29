Акцию "Время ранних" в Москве продлили до конца года

С запуска акции пассажиры сэкономили в общей сложности более 425 миллионов рублей

Позволяющую получить скидку при оплате проезда в московском метро акцию "Время ранних" продлили до конца года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с запуска акции пассажиры сэкономили в общей сложности уже более 425 миллионов рублей.

Запущена акция была в ноябре 2020-го. По рабочим дням пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут ездить со скидкой до 50% с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Кроме того, сниженный тариф сохраняется на Казанском направлении железной дороги в сторону Москвы.

Согласно оценкам специалистов, на Таганско-Краснопресненской количество пассажиров по утрам уменьшилось на 7%, при этом станцию "Китай-город" удалось разгрузить на 21%, "Полежаевскую" и "Выхино" - на 20% и 18% соответственно.

При оплате электронным кошельком или Face Pay за поездку списывается 23 рубля, банковской картой - 26 рублей.

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