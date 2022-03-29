Почти полмиллиона человека прибыли в Россию с Украины и из Донбасса

Ежедневно российскую границу пересекают в среднем 15 тысяч человек.

С территории Украины и Донбасса в Россию прибыли почти 490 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. За сутки количество переселенцев выросло на 16,6 тысячи человек.

Среди почти полумиллиона прибывших 100 тысяч - это дети. Свыше 411 тысяч человек прибыли со стороны Донбасса. 78 тысяч - с территории Украины через пункты пропуска в приграничных областях России.

Собеседник агентства отметил, что ежедневно российскую границу пересекают в среднем 15 тысяч человек.

Массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля, после резкого обострения ситуации на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса 24 февраля российские военные организовали эвакуацию мирных жителей Украины.

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