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Россиян предупредили о предстоящем всплеске "стелс-омикрона"

09:21
  • вторник
  • 29 марта 2022

Самым эффективным способом защиты остается вакцинация

В России в течение ближайших двух недель или месяца можно ожидать новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал доктор биологических наук, руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Эксперты объяснили снижение заболеваемости COVID-19 при смене штаммов

Медик пояснил, что к этому может привести новая разновидность COVID-19 – "стелс-омикрон", который "придет к нам в течение полумесяца, максимум — месяца".

Чепурнов уточнил, что прогнозируемое повышение заболеваемости сложно назвать волной, "это будет как бы дополнительным всплеском". Эксперт не стал прогнозировать конкретные цифры, однако выразил мнение, что таких высоких цифр, как у "омикрона", не будет.

В вопросе защиты от тяжелого течения коронавируса ключевую роль играет вакцинация, подчеркнул Чепурнов. По его словам, вакцинация снижает летальность почти в десять раз, сообщает АГН "Москва".

28 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом, который пришелся на середину февраля, пройден. Ситуация с COVID-19 улучшается благодаря самоотверженному труду врачей, подчеркнул глава правительства.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пандемия коронавируса еще не закончилась — ситуацию нельзя считать локализованной и завершенной.

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