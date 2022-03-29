Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Ударные вертолеты ВКС России атаковали противника парами с дистанции до пяти километров

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения управляемыми ракетами бронетехники ВСУ.

Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ Военно-космических сил России атаковали противника парами с дистанции до пяти километров. Результат поражения целей фиксировали средства объективного контроля.

Накануне нашим военным удалось сбить вертолет, который был выслан за командирами нацбата в Мариуполь.

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