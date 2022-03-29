Хиллари Клинтон займется озвучкой фэнтези-мюзиклов

Дебют состоится в штате Арканзас

В американском штате Арканзас поставят фэнтезийный мюзикл "В лес", одну из ролей сыграет Хиллари Клинтон, пишет Associated Press.

"Вот это новости, я так взволнована! Посмотрите постановку, если будете в Литл-Роке", - сообщила сама Клинтон в Twitter.

Ранее Клинтон была первой леди Соединенных Штатов, представляющим Нью-Йорк сенатором, госсекретарем и кандидатом в президенты.

Уточняется, что досталась политику роль Великанши, предполагающая лишь озвучку без появления на сцене. Это мстительная вдова великана, которого убил взобравшийся на стебель волшебного боба мальчик Джек.

Представление будет с 19 апреля по 15 мая.

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