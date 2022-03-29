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Экс-депутат Рады заявил об уничтожении православной веры на Украине

09:42
  • вторник
  • 29 марта 2022

Радикалы запугивают прихожан, нападая на храмы

Киевские власти проводят политику геноцида русских по языковому, национальному и религиозному признаку.

Об этом заявил лишенный мандата депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя видео, где толпа людей нападает на священнослужителя канонической УПЦ прямо в храме.

"Марионеточный киевский режим давно уничтожает православие в стране расчленяя его и способствуя захвату церквей, запугивая прихожан", - написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

В прошлом году УПЦ праздновала 1033-летие со дня Крещения Руси. Мероприятие прошло при усиленных мерах безопасности из-за угроз и возможных провокаций радикалов и сторонников раскола.

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