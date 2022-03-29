Аналитики допустили сокращение 2 млн рабочих мест к концу года

Уровень безработицы будет зависеть от скорости адаптации рынка труда

До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с 4,4% до 7,1–7,8%, но к лету 2023 года рынок труда начнет восстанавливаться. К такому выводу пришли специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Аналитики подсчитали, что в сценарии с менее острой реакцией рынка труда безработица вырастет лишь до 6,4–6,5% в ближайшие несколько лет.

В пользу первого сценария, полагают в ЦСР, говорит то, что многие компании хотя и приостановили свою деятельность, но пока сохраняют персонал. Однако в любом случае структура занятости в России изменится, считают эксперты.

Сокращение числа рабочих мест грозит прежде всего отраслям, которые больше всего зависят от импортных компонентов: автопром, производство бытовой техники. Это также касается областей, которые потеряли часть рынков сбыта из-за санкционных мер: металлургия, производство удобрений, строительство.

Дополнительные сотрудники потребуются в отраслях, в которых зарубежные конкуренты покидают российский рынок в той или иной форме: текстильное производство, IT, одежда, товары для досуга, микроэлектроника, телекоммуникационное оборудование.

В ЦСР уточнили, что предлагаемые сценарии базируются на действующих нормах российского законодательства, однако оно может претерпеть изменения, пишет "Коммерсантъ".

Глава Минтруда Антон Котяков 28 марта рассказал, что массовые сокращения в России в настоящее время не планируются. В ведомстве также напомнили, что компания обязана выплачивать сотрудникам часть оклада или заработной платы в период простоя. Если речь идет об объективных обстоятельствах, работник получает две трети оклада.

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