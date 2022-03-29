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Российских военных наградили в Черниговской области Украины

09:40
  • вторник
  • 29 марта 2022

Церемонию провел командующий ЦВО

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин прибыл в Черниговскую область Украины. Он наградил российских военнослужащих, которые отличились в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.
Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных

Государственные награды "ордена Мужества", медаль "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "медаль Жукова" командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил военнослужащим проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области, сообщает РБК.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Уже на второй день спецоперации Минобороны России сообщило о блокировании российскими военными Чернигова.

26 марта военнослужащим, которые проявили героизм при защите Донбасса, вручили государственные награды. Церемонии награждения прошли в столичных военных госпиталях. Орденов Мужества и медалей "За отвагу" удостоились 19 бойцов.

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