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Эрдоган лично приехал на переговоры России и Украины в Стамбуле

09:46
  • вторник
  • 29 марта 2022

В Стамбуле также находится миллиардер Роман Абрамович

В Стамбуле во вторник стартует очередной раунд переговоров России и Украины. Во дворец Долмабахче, где пройдет встреча, лично прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган, передает корреспондент РИА Новости.

Перед началом переговоров он поприветствовал участников. Эрдоган выразил надежду на то, что эта встреча принесет пользу переговорному процессу.

Чуть ранее во дворец приехала украинская делегация.

Кроме того, как сообщает ТАСС, в Стамбуле находится миллиардер Роман Абрамович.

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