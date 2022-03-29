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Президента Бразилии госпитализировали

09:51
  • вторник
  • 29 марта 2022

Дело не в коронавирусе

Президента Бразилии Жаир Болсонару отправили на медицинское обследование, пишет портал G1.

Уточняется, что глава государства почувствовал дискомфорт в животе. Как рассказала его супруга Мишель Болсонару, президент чувствует себя хорошо.

Болсонару возглавил Бразилию в 2019 году. Во время избирательной кампании он получил ранение в живот - неизвестный мужчина ударил Болсонару ножом. Он был в срочном порядке прооперирован.

В январе Болсонару попал в больницу из-за непроходимости в брюшной полости.

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