ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

IT-специалистам дали отсрочку от армии

10:15
  • вторник
  • 29 марта 2022

Речь идет о работниках младше 27 лет

IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем смогут претендовать на отсрочку от армии.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также на отсрочку могут рассчитывать специалисты со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Ранее в Минцифры оценили предложение законодательно запретить выезд за границу специалистам в сфере информационных технологий. В ведомстве предупредили, что принятие подобных мер привело бы к увеличению оттока специалистов и деструктивно сказалось бы на отрасли в целом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
IT-специалист
IT-специалист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.