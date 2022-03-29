IT-специалистам дали отсрочку от армии

Речь идет о работниках младше 27 лет

IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем смогут претендовать на отсрочку от армии.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также на отсрочку могут рассчитывать специалисты со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Ранее в Минцифры оценили предложение законодательно запретить выезд за границу специалистам в сфере информационных технологий. В ведомстве предупредили, что принятие подобных мер привело бы к увеличению оттока специалистов и деструктивно сказалось бы на отрасли в целом.

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