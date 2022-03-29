У России будет свой аналог Google Play

Запуск запланирован на 9 мая

Директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков сообщил о разработке аналога магазина приложений для Android Google Play, передает РИА "Новости".

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", - отметил Зыков.

По его словам, с помощью NashStore можно будет как устанавливать приложения, так и оплачивать подписки.

Уточняется, что способы оплаты будут совместимы с картами "Мир". Запуск запланирован на 9 мая.

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