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У России будет свой аналог Google Play

10:11
  • вторник
  • 29 марта 2022

Запуск запланирован на 9 мая

Директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков сообщил о разработке аналога магазина приложений для Android Google Play, передает РИА "Новости".

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"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", - отметил Зыков.

По его словам, с помощью NashStore можно будет как устанавливать приложения, так и оплачивать подписки.

Уточняется, что способы оплаты будут совместимы с картами "Мир". Запуск запланирован на 9 мая.

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