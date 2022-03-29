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В России появится отечественный магазин приложений для Android

10:32
  • вторник
  • 29 марта 2022

Ожидается, что он заработает в мае

В России будет запущен аналог Google Play – магазин приложений для операционной системы Android. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
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Как уточнил Зыков, запуск российского магазина приложений под названием NashStore запланирован на 9 мая. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.

В рамках создания такого маркетплейса объединились более 700 компаний, все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore. Оплачивать приложения можно будет различными способами, совместимыми с картами "Мир".

Зыков отметил, что причиной разработки российского магазина приложений стало то, что россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил о планах создания российского маркетплейса с отечественными приложениями на платформе Android. Выбор в пользу Android был сделан "в силу ее большей открытости, гибкости".

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