В России появится отечественный магазин приложений для Android

Ожидается, что он заработает в мае

В России будет запущен аналог Google Play – магазин приложений для операционной системы Android. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.

Как уточнил Зыков, запуск российского магазина приложений под названием NashStore запланирован на 9 мая. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.

В рамках создания такого маркетплейса объединились более 700 компаний, все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore. Оплачивать приложения можно будет различными способами, совместимыми с картами "Мир".

Зыков отметил, что причиной разработки российского магазина приложений стало то, что россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил о планах создания российского маркетплейса с отечественными приложениями на платформе Android. Выбор в пользу Android был сделан "в силу ее большей открытости, гибкости".

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