Книги с нацистскими идеями ополченцы находят почти в каждой школе

Российские ВС минувшей ночью поразили несколько десятков ключевых военных объектов Украины. Об этом сообщают в нашем Минобороны. Уничтожена и крупная база горючего, с которой поставляли топливо для военной техники в пригороды Киева. В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, около 30 получили ранения. В республику эвакуировали и более 600 пострадавших из Мариуполя. Значительная часть города уже освобождена.

Господство ВКС в зоне специальной военной операции обеспечивает уверенное продвижение сухопутных сил почти по всем направлениям. Вот работают боевые вертолеты. Ликвидирована бронетехника и блокпост нацбатов под Киевом. А на этих кадрах "вертушки" залпом уничтожают места дислокации радикалов в Одесской области.

"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Рубежном, отступая, националисты не оставили почти ни одного целого дома. Это бывшие огневые позиции ВСУ. Отсюда, прячась за спинами мирных жителей, они вели огонь из минометов. И хотя боевиков из города выдавили, обстрелы не прекращаются.

В Мариуполе ополченцы захватили отдел полиции. Националистов блокировали на территории завода "Азовсталь". В городе, по данным разведки ДНР, остается еще примерно 3 тысячи радикалов. Но большая часть Мариуполя уже освобождена.

Из стратегически важного Верхнеторецкого нацбаты тоже сбежали, бросив своих убитых, позиции и боеприпасы. Теперь дороги на этом участке полностью под контролем народной милиции.

Идет и освобождение Марьинки. ВСУ отступают, оставляя повсюду мины-ловушки.

Не в силах сдержать натиск ополченцев и российских военных, радикалы вымещают всю злость на мирных жителях и даже священниках. Вот в Черкасской области, прямо во время службы, националисты ворвались в церковь, избили и задержали священника Московской патриархии. На Украине уже выросло целое поколение воспитанников проекта "Антироссия".

На окраине деревни у местных мальчишек свой блокпост. Останавливают машины. Проверяют всех въезжающих на знание украинского языка. Навыки в духе "Убей москаля" радикалы несколько лет прививали детворе. И как видно, мальчишки усвоили урок. Только автоматы в руках пока игрушечные.

Эти книги для детей с нацистскими идеями ополченцы находят почти в каждой школе, которые занимали нацбаты. Учебники с первого по девятый класс для превращения маленьких украинцев в современный "гитлерюгент". Вот целый программный курс с иллюстрациями - как надо ненавидеть жителей Донбасса и России.

В Киевской области санитарный вертолет доставляет в военный полевой госпиталь раненных: и бойцов., и гражданских, которых обстреливали националисты. Медики оказывают помощь всем, не делая разницы между солдатами и жителями украинских деревень. А из Херсона российские военные эвакуировали 148 человек. В основном, это граждане Турции. Сейчас они уже в Крыму, в безопасности. Более 6 тысяч иностранцев всё ещё у националистов в заложниках. Минобороны предпринимает все возможные меры, чтобы освободить их.

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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