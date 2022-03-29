Чего ждать от переговоров России и Украины в Стамбуле

Встреча делегаций проходит за закрытыми дверями

Внимание всего мира приковано сегодня к переговорам российской и украинской делегаций, которые проходят в Стамбуле. Перед началом к участникам встречи обратился турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В эти минуты самые сложные пункты пытаются согласовать за закрытыми дверями главы делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия.

Вокруг стамбульского офиса администрации президента Турции - Долмабахче – выстроились бронетехника, усиленные наряды полиции и десятки журналистов. Делегация нашей страны прилетела накануне днем. Украинская - поздним вечером. Переговоры начались и проходят за закрытыми дверями. Для прессы - только приветственное рукопожатие. И обращение президента Эрдогана. Решение о проведении встречи в Стамбуле было принято после телефонного разговора лидеров России и Турции в середине марта.

"Переговорный процесс между Россией и Украиной вселяет надежду на мир. Обеспечение скорейшего прекращения огня было бы выгодно всем. Думаю, можно прийти к соглашению, которое устроит обе стороны и мировое сообщество. Мы искренне этого желаем и готовы содействовать мирному процессу", - заявил турецкий лидер.

Как заявил накануне этой встречи глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба: программа-минимум - гуманитарные вопросы, программа-максимум - договоренность о прекращении огня. Позиция Москвы остается неизменной - демилитаризация и денацификация Украины, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом. Очный формат переговоров впервые с момента встречи в Белоруссии 7 марта говорит о том, что стороны после практически ежедневного общения по видеосвязи решили сверить часы и, возможно, выйти на какие-то предварительные решения.

За переговорами в Стамбуле, без преувеличения, следят сейчас во всем мире. Западные санкции и воинственная риторика политиков, прежде всего американских, по сути подвели ситуацию к крайне опасной черте.

Во время визита в Польшу масла в огонь постоянно подливал президент США - то угрожая, то делая недопустимые заявления в адрес российского руководства.

"Его заявление о том, что Путин не должен быть у власти в России, конечно, совершенно неприемлемо. Не президенту Соединенных Штатов решать, кто является и кто будет президентом Российской Федерации, это решение за народом России", - указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Сутки спустя из Белого дома последовали попытки оправдаться. Сначала от окружения американского президента, а потом и из уст самого Джо Байдена: "Все три ваших посыла не точны. Ничего из этого. Ничего! Вы лишь интерпретируете это все таким образом".

Впрочем, к спутанным речам президента США в мире уже почти привыкли. Но в последнее время многих они стали раздражать даже самих американцев.

"Нередко, когда вы находитесь рядом с кем-то, у кого когнитивные расстройства, вы пытаетесь помочь ему с предложением, пытаетесь помочь ему завершить его - но мы не должны делать это для главнокомандующего", - сказал Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки.

Озабочены происходящим и в Европе. Читатели французской газеты Le Figaro отметили недопустимость провокационных высказываний.

- Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. - Байден - это катастрофа. Его выпад просто опасен и бесполезен. - Наконец-то Макрон начал ясно мыслить. Мы не должны слепо солидаризироваться с Байденом и Зеленским. Эти двое способны втянуть нас в ядерную войну.

Президент Франции планирует сегодня по телефону обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

А Джо Байден, тем временем, предложил ввести в США налог на миллиардеров, а в проект бюджета на будущий год заложить военную помощь Киеву в размере почти 700 миллионов долларов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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