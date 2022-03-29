Увеличить производство овощей и возродить рисовые хозяйства позволит вода из Днепра

В Крыму стартовала весенняя посевная кампания. Аграрии возделали уже треть площадей, отведённые под ранние яровые культуры. При этом фермеры успешно переходят на отечественное сырье и оборудование. Увеличить производство овощей и возродить рисовые хозяйства позволит вода из Днепра, которая вновь заполнила Северо-Крымский канал.

Вот так сейчас сеют горох. Это первая партия – 5,5 тысячи гектаров. Урожай пойдет на семена, а еще бобовые – идеальное удобрение. Их корни накапливают азот, необходимый для последующего сева зерновых культур.

Санкции не мешают – большинство предприятий используют в основном сорта российской селекции. Есть и свои семенные хозяйства, которые поставляют материал на материк.

"Мы как семенное хозяйство должны иметь у себя семена этих культур. Потому что они сегодня на рынке очень востребованы. Мы основную часть закрываем по Крыму, а также мы уже сегодня выходим на юг России, к нам приезжают за семенами и из Ставрополя и Краснодар. И буквально вчера машину грузили с Самары", - заявил Юрий Сучков, директор предприятия.

За 8 лет местные аграрии уже сумели адаптироваться к санкциям. Помогла господдержка и региональные субсидии на закупку посадочного материала, семян, строительство оросительных систем и закупку техники.

Импортозамещение в Крыму идет уже не первый год. Иностранные производители отказываются поставлять запчасти на свою технику, поэтому местные фермеры переходят на отечественные агрегаты. Вот это, например, протравливающая машина – сюда засыпают семена, дальше идет их обработка химикатами, чтобы на период всходов их не атаковали различные вредители.

Удобрения тоже отечественные. Раньше использовали сухие смеси – теперь готовят жидкий раствор на оборудовании, произведенном в Подольске. Концентрация вещества выше, нанесение равномерное, потери минимальные. А еще жидкие удобрения не отнимают влагу у растений.

"Наносим калийные удобрения. Даем по 200 килограммов на гектар. Этого достаточно, чтобы получить урожай по пшенице – 5-6 тонн с гектара. Будем дробно видеть погоду и еще через 14 дней еще дадим по 150 килограмм", - сказал Игорь Капустян, генеральный директор агропредприятия.

Крым – один из лидеров по темпам развития сельского хозяйства. За 8 лет площадь возделывания сельхозкультур увеличилась на 25%. И рост будет продолжаться – вернулась Днепровская вода, а еще правительство России дополнительно выделит 2 миллиарда рублей, чтобы увеличить поставки зерновых культур и удобрений в регионы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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