Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Димы Боронина

У мальчика очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание - синдром Алажиля

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет - о шестилетнем Диме Боронине из Москвы. У мальчика очень редкое и пока неизлечимое генетическое заболевание - синдром Алажиля. Из-за поломанной хромосомы в его печени недоразвиты желчные протоки, в органе скапливается желчь, которая должна поступать в кишечник, а попадает в кровь. Оседая под кожей, кислота вызывает невыносимый зуд. И Дима постоянно чешется. Страдают и другие органы, а организм недополучает питательные вещества. Чтобы смягчить течение болезни и облегчить жизнь ребёнка, Диме нужен новый препарат "Ливмарли". Но он очень дорогой - стоит чуть больше семи миллионов рублей.

Чтобы помочь Диме, достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный в центре экрана, перейдя далее по ссылке, нажать кнопку "Помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

В семье Борониных кошки нет. А когтеточка есть. Она нужна маленькому Димке справляться с зудом под кожей.

- Просыпаюсь, и это у меня вместо зарядки.

Диме скоро исполнится семь лет. Сколько мальчик себя помнит, он всё время чешется. Зуд особенно нестерпим по ночам, когда не отвлечься ни на чтение, ни на игру с любимыми динозаврами. Порой ребёнок раздирает кожу до крови. Вот и на этот раз вся постель в коричневых пятнах.

"У меня болезнь - чесотка. Мы пьём лекарства, делаем всё, но она не проходит", - говорит Дима.

Его мама Ольга рассказывает: сын родился с жёлтой кожей. Педиатры из районной московской поликлиники списывали всё на детскую желтушку, но она никак не проходила. К тому же Дима совсем не рос. После длительного обследования четырёхмесячному младенцу поставили диагноз - синдром Алажиля. Это очень редкое генетическое заболевание: один случай на 70 тысяч новорождённых. У детей с этим синдромом недоразвиты желчные протоки, из-за чего в ней скапливается желчь, которая должна поступать в кишечник, а попадает в кровь.

"Желчь неправильно выводится из организма, оседает под кожей, и он постоянно чешется. Он не может нормально жить. Он не может нормально спать, он не может нормально есть, не может нормально сидеть на занятиях, потому что у него постоянно зудит", - заявила мама Димы Ольга Боронина.

Из-за серьёзных проблем с печенью организм ребёнка не усваивает питательные вещества, замедляется развитие. Сейчас Дима в росте и весе сильно отстаёт от своих ровесников - мальчик выглядит на 4-5 лет. Кроме того, страдают все системы: у него плохо сворачивается кровь и очень ломкие кости.

"Это отравляет весь организм. То есть постепенно организм угасает", - сказала мама Димы Ольга Боронина.

Синдром Алажиля пока неизлечим. А вся терапия заключается в поддержке жизнедеятельности органов. Это десятки лекарств ежедневно. Но, к сожалению, ни одно из них не помогает избавиться от зуда. Но выход есть. Полгода назад в США учёные зарегистрировали препарат, который лечит кожный зуд при синдроме Алажиля – "Ливмарли". Он помогает печени правильно выводить желчь, а значит другие органы тоже начинают работать нормально. Однако флакон лекарства стоит чуть больше семи миллионов рублей. Маленькая семья Борониных не может купить его.

"Мама мне сказала, что есть такое лекарство. Я очень сильно обрадовался, запрыгал. Наверное, кто-то может [помочь], какие-то добрые люди", - говорит Дима.

Помочь мальчику забыть о зуде и начать расти можете вы. И это очень просто: отправьте смс с любой суммой на короткий номер 8385.

Препарат "Ливмарли" жизненно необходим Диме. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Димы Боронина, программа 1393

Ксения Игнатова, Виктор Мальцев и Андрей Алексеев. "ТВ Центр".

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