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Россия провела еще одну выплату по внешнему долгу

11:08
  • вторник
  • 29 марта 2022

Минфин России своевременно исполнил обязательства в этом направлении

Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году. Об этом во вторник, 29 марта, рассказала пресс-служба ведомства.
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В Минфине уточнили, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году (ISIN RU000A1006T7 / RU000A1006S9) на 102 млн долларов были получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий".

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, сообщается на официальном сайте министерства.

25 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам.

Международный валютный фонд незадолго до этого подтвердил, что Россия успешно обслуживает свой внешний долг. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат подтвердила, что у Москвы имеются нужные для этого доллары.

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