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В Подмосковье произошло ДТП с участием 16 автомобилей

12:00
  • вторник
  • 29 марта 2022

Водители не соблюдали дистанцию на скользкой дороге

Крупное ДТП произошло этим утром в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись по меньшей мере 16 автомобилей.

В сторону столицы движение затруднено, перекрыто несколько полос. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции на скользкой дороге. Кроме того, некоторые водители уже поменяли резину на летнюю. Но в столичном регионе сегодня снова обещают осадки.

В Москве после вчерашнего снегопада коммунальные службы расчищают улицы и дворы. Опасные участки обрабатывают противогололёдными средствами. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

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