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ВС России уничтожили почти 200 украинских самолетов и вертолетов

10:47
  • вторник
  • 29 марта 2022

А также 181 установку РСЗО, 726 орудий полевой артиллерии

Как сообщило во вторник Министерство обороны, с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 123 самолета и 74 вертолета ВСУ.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Также были уничтожены 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других бронированных машин, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, 181 установка реактивных систем залпового огня, 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, стало известно, что вечером в понедельник ВС России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в Ровенской области.

Российская боевая авиация за ночь уничтожила почти 70 военных объектов Украины, включая три комплекса ПВО "Бук".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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