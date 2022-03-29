В Стамбуле начались российско-украинские переговоры

Руководители делегаций двух стран встретились тет-а-тет

В Стамбуле начались переговоры России и Украины. Встреча проходит во дворце Долмабахче.

Как пишет РИА Новости, переговоры начались с встречи руководителей делегаций Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров во дворец Долмабахче лично приехал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он выразил надежду на то, что встреча принесет результат. Кроме того, Эрдоган заявил о готовности организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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