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В российский МИД вызваны трое прибалтийских послов

11:05
  • вторник
  • 29 марта 2022

Ранее Эстония, Латвия и Литва выслали российских дипломатов

В Министерство иностранных дел России вызвали трех прибалтийских послов, пишут ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

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"К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", - говорится в сообщении.

Ранее в Москве заявили, что страны, выславшие российских дипломатов, получат соответствующий ответ.

Прежде Эстония и Латвия объявили персона нон грата троих дипломатов из России, четверых работников посольства выслала Литва.

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