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ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

11:21
  • вторник
  • 29 марта 2022

Причиной стало повышение цен

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Об этом рассказали в пресс-службе контрольного ведомства во вторник, 29 марта.

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Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара. По данным ФАС, "Продимекс" координировал работу торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.

В отношении компании возбуждено дело, в случае подтверждения вины "Продимексу" грозит штраф, сообщается на официальном сайте ФАС.

25 марта стало известно, что антимонопольщики заподозрили в картельном сговоре два предприятия по производству сахара в Краснодарском крае. Федеральная антимонопольная служба завела дело, если вину докажут, заводам грозят оборотные штрафы.

Также ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области.

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