В России госпитализированы 4932 человека с коронавирусом

Выявлено 19660 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 4932 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 19660 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 708 человек, из них госпитализирован только 199.

Выздоровели за сутки 47229 человек. Скончались 339 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17803503 человека. Умерли 368025 зараженных. Вылечились 17803503 заболевших.

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