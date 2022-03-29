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Германия сократила импорт российского угля вдвое

11:38
  • вторник
  • 29 марта 2022

Берлин объявил курс на снижение энергозависимости от России

Объем импортируемого Германией из России угля сократился в два раза. С таким заявлением во вторник, 29 марта, выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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Выступая на мероприятии, посвященном энергетической трансформации, германский министр заявила, что на фоне событий на Украине Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, сообщает "Интерфакс".

При этом в минэкономики Германии допустили, что к лету 2022 году ФРГ удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а от импорта угля полностью отказаться к осени.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса западные государства ввели ряд санкций и объявили о намерении запретить или сократить импорт российских ресурсов.

В Кремле в ответ напомнили о рынке энергоресурсов на востоке, в Юго-Восточной Азии — на случай возможного отказа Германии от импорта нефти и угля из России. Восточное направление поможет компенсировать выпадающие заявки Запада на покупку российских энергоносителей, отметили в Москве.

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