Германия сократила импорт российского угля вдвое

Берлин объявил курс на снижение энергозависимости от России

Объем импортируемого Германией из России угля сократился в два раза. С таким заявлением во вторник, 29 марта, выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Выступая на мероприятии, посвященном энергетической трансформации, германский министр заявила, что на фоне событий на Украине Германия должна стать полностью независимой от импорта российского топлива, сообщает "Интерфакс".

При этом в минэкономики Германии допустили, что к лету 2022 году ФРГ удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а от импорта угля полностью отказаться к осени.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса западные государства ввели ряд санкций и объявили о намерении запретить или сократить импорт российских ресурсов.

В Кремле в ответ напомнили о рынке энергоресурсов на востоке, в Юго-Восточной Азии — на случай возможного отказа Германии от импорта нефти и угля из России. Восточное направление поможет компенсировать выпадающие заявки Запада на покупку российских энергоносителей, отметили в Москве.

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