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НАТО раскололось по вопросу переговоров с Путиным

11:51
  • вторник
  • 29 марта 2022

Страны альянса не могут прийти к общему мнению на счет России

Страны НАТО разделились во мнении, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путины по поводу украинского вопроса или нет.
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По данным агентства Bloomberg, Франция, Германия и Венгрия выступают за переговоры с российским лидером. Париж и Берлин полагают, нужно как можно скорее добиться прекращения огня, а затем вывода российских войск с Украины.

В свою очередь Великобритания, Польша, ряд государств Центральной и Восточной Европы считают, что диалог с Путиным ни к чему конструктивному не приведет. По мнению этих стран, Москва не рассматривает всерьез вопрос заключения мирного соглашения.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести телефонный разговор с Путиным 29 марта.

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