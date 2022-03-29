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Синоптик объяснил снежную грозу в Москве

12:17
  • вторник
  • 29 марта 2022

Это нетипичное явление для марта

В Москве вечером 28 марта наблюдалось редкое погодное явление — снегопад, сопровождавшийся грозой. Это объясняется столкновением разнородных воздушных масс, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик пояснил, что на фоне очень высокого температурного контраста сильные конвективные восходящие воздушные потоки сформировали нехарактерные для марта кучево-дождевые облака высотой до 6-7 км. Это сопровождалось интенсивными осадками и местами грозой.

В целом грозы для марта нехарактерны, отметил Тишковец. Синоптические модели учитывают это погодное явление не раньше 15 апреля. По статистике, грозы в марте происходят не чаще одного раза в три-пять лет, цитирует эксперта АГН "Москва".

Наступление метеорологической весны в Москве сорвалось, рассказали ранее синоптики. Прогнозы обещали потепление 27 марта, однако ожидания не оправдались. По данным метеобюро "Фобос", ожидать возвращения погоды к климатической норме можно не раньше второй пятидневки апреля.

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