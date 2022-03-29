Синоптик объяснил снежную грозу в Москве

Это нетипичное явление для марта

В Москве вечером 28 марта наблюдалось редкое погодное явление — снегопад, сопровождавшийся грозой. Это объясняется столкновением разнородных воздушных масс, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что на фоне очень высокого температурного контраста сильные конвективные восходящие воздушные потоки сформировали нехарактерные для марта кучево-дождевые облака высотой до 6-7 км. Это сопровождалось интенсивными осадками и местами грозой.

В целом грозы для марта нехарактерны, отметил Тишковец. Синоптические модели учитывают это погодное явление не раньше 15 апреля. По статистике, грозы в марте происходят не чаще одного раза в три-пять лет, цитирует эксперта АГН "Москва".

Наступление метеорологической весны в Москве сорвалось, рассказали ранее синоптики. Прогнозы обещали потепление 27 марта, однако ожидания не оправдались. По данным метеобюро "Фобос", ожидать возвращения погоды к климатической норме можно не раньше второй пятидневки апреля.

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