Кабмин сократил штрафы за просрочку оплаты ЖКУ

Расчет пеней и штрафов зависит от ключевой ставки Центробанка

Штрафы и пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в России будут рассчитывать, исходя не из действующей ставки Центробанка, а из ее значения, зафиксированного 27 февраля 2022 года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Действующая ставка ЦБ составляет рекордные 20%. Как заявил Хуснуллин, рассчитанные исходя из этой величины штрафы и пени были бы несоразмерны платежам граждан за услуги ЖКХ.

В связи с этим принято решение рассчитывать штрафы и пени на основе значения ключевой ставки, которое действовало до повышения и составляло 9,5%. Как уточнил Хуснуллин, это решение будет действовать в 2022 году.

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале его заместителя.

21 марта в Минстрое рассказали, что власти в настоящее время не рассматривают вопрос введения моратория на погашение долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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