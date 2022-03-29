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Названо число готовящихся к открытию летом в России детских лагерей

12:14
  • вторник
  • 29 марта 2022

Они примут 6 миллионов детей

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в летнюю кампанию 2022 года в России смогут открыться порядка 43 тысяч летних лагерей. Они примут 6 миллионов детей.

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"За пределами регионов планируется к отдыху около 200 тыс. детей, основное число которых отдохнет на побережьях Краснодарского края и Республики Крым", - также говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцинацию от коронавируса прошли 91% персонала лагерей.

Ранее постановлением Роспотребнадзора загрузка летних оздоровительных учреждений была увеличена до 100% от проектной вместимости.

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