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Магазины OBI возобновят работу в России

12:27
  • вторник
  • 29 марта 2022

Торговые точки откроются на следующей неделе

Все российские магазины строительных и хозяйственных товаров OBI могут открыться на следующей неделе.
"Ашан", "Леруа Мерлен" и "Декатлон" останутся в России

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. В России расположены 27 торговых точек.

"В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины", - заявил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.  

OBI - международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров. Ее штаб-квартира находится в немецком Вермельскирхене.

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