Шойгу обозначил главную цель спецоперации на Украине

Украинской армии нанесен существенный урон

Министр обороны Сергей Шойгу заявил во вторник, что основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены. Главная задача в настоящий момент - освобождение Донбасса.

По словам главы Минобороны, украинской армии нанесен существенный урон. За последние две недели уничтожены около 600 иностранных наемников, более 500 покинули страну.

Как добавил Шойгу, позиция Запада, поставляющего летальное оружие Украине, безответственна. При этом бесконтрольная раздача оружия населению может в дальнейшем создать угрозу для самих европейцев.

Из-за действий украинских военных в Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству, также обратил внимание министр, слова которого приводит ТАСС.

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