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Шойгу оценил урон ВСУ из-за спецоперации России

12:39
  • вторник
  • 29 марта 2022

Задачи первого этапа спецоперации выполнены

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон в ъоде спецоперации России по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Глава Минобороны рассказал, что российскими войсками завоевано господство в воздухе: практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины.

Министр уточнил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе войск Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180 зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности — 152.

Перестали существовать украинские военно-морские силы. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск, сообщил Шойгу.

Основные задачи первого этапа операции выполнены — существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Это позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, цитирует Шойгу РИА Новости.

Спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля. 24 марта на совещании российского Совета Безопасности Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.

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