Шойгу оценил урон ВСУ из-за спецоперации России

Задачи первого этапа спецоперации выполнены

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон в ъоде спецоперации России по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны рассказал, что российскими войсками завоевано господство в воздухе: практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины.

Министр уточнил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе войск Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180 зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности — 152.

Перестали существовать украинские военно-морские силы. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск, сообщил Шойгу.

Основные задачи первого этапа операции выполнены — существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Это позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса, цитирует Шойгу РИА Новости.

Спецоперация России по защите Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля. 24 марта на совещании российского Совета Безопасности Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"