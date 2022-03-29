В Великобритании сочли заявления Байдена пародией на "черчиллевский мачизм"

Президент США сыграл против самого себя, считают в Великобритании

Президент США Джо Байден выставил себя человеком, который не следит за собственным языком, делая заявления в отношении российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал британский журналист и обозреватель Саймон Дженкинс.

Своими агрессивными заявлениями Байден нарушил давно установленный на Западе протокол — не выступать за смену режима в других государствах, пишет Дженкинс, однако он отмечает, что из этого правила было исключение для случаев, когда такую смену инициировали Соединенные Штаты.

Белый дом и Госдепартамент вынуждены постоянно оправдываться, однако ущерб уже причинен: то, что сначала казалось персональным экспромтом, показало, что Байден не думает что говорит, считает Дженкинс.

Два лидера НАТО — президент США Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон — оказались популистами, не обученными искусству дипломатии, пишет Дженкинс в колонке для The Guardian. Оба политика "скачут" вдоль границ Украины и "бьют себя в грудь в пародии на черчиллевский мачизм".

Дженкинс напомнил, что один из принципов войны — оставить врагу путь к отступлению. Таким путем в сложившейся ситуации является конституционный компромисс в Донбассе, считает журналист, а также принятие того факта, что это "конфликт Украины с Путиным, а не Запада с Россией".

Находясь с визитом в Варшаве, Джо Байден заявил о Владимире Путине, что "такой человек не может оставаться у власти". Впоследствии, отвечая на вопрос, был ли это призыв к смене власти в России, американский президент ответил отрицательно. В Белом доме заявляли, что высказывание Байдена означает лишь то, что Владимир Путин не должен распространять свою власть на соседние государства или весь регион.

Байден также позволял себе личные оскорбления в адрес Путин, называя его "мясником" и "военным преступником". В Кремле напомнили, что государственный лидер должен сохранять трезвость, а также предупредили, что оскорбления сужают окно возможностей для налаживания отношений с США.

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