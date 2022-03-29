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Шойгу пообещал не направлять срочников в горячие точки

12:53
  • вторник
  • 29 марта 2022

Призывников прошлого года отправят по домам

Призванных этой весной российских юношей не будут отправлять в горячие точки.
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Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года будут уволены в запас и отправлены по домам.

"Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки", - сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Весенний призыв 2022 года будет меньше, чем в прошлом году. На военную службу отправятся 134,5 тысячи молодых людей.

9 марта Минобороны России сообщило об обнаружении нескольких фактов присутствия срочников в числе войск, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Делом занялась военная прокуратура.

Президент России Владимир Путин Путин неоднократно подчеркивал, что солдаты и офицеры срочной службы не будут привлекаться к специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР. Также не планируется призывать резервистов.

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