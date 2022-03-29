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Украина приняла протест в связи с издевательствами над российскими военными

12:55
  • вторник
  • 29 марта 2022

Делегации двух стран обсудили эту тему в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский заявил по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, что Москва заявила протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими на Украине.
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"Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления", - сказал он (цитата по ТАСС).

Мединский добавил, что позиция России была услышана. Через некоторое время стороны выступят с официальными заявлениями.

Ранее в Сети опубликовали ролики, на которых запечатлено, как, предположительно, украинские радикалы пытают удерживаемых ими российских военнослужащих.

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